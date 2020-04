Stiller 94. Geburtstag inmitten der Coronakrise

Die britische Königin Elizabeth II. ist am Dienstag 94 Jahre alt geworden. Doch dieser royale Geburtstag dürfte wie kaum ein anderer in Erinnerung bleiben. Wohl erstmals seit die Monarchin 1952 den britischen Thron bestieg, gab es keine Fahnenpflicht für öffentliche Gebäude, auch Kanonendonner im Londoner Hyde Park und am Tower hatte sich die Queen verbeten.