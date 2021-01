Prinz Andrew gerät immer mehr in die Bredouille

Hatte Andrew Sex mit Roberts?

Der Name des Duke of York fällt in einer eidesstattlichen Erklärung von Roberts‘ Freund Andrew Figueroa. Der sagte aus, dass die damals 17-jährigen Virginia von Epstein und Maxwell aufgefordert wurde, dreimal Sex mit Prinz Andrew zu haben - was dieser jedoch dementiert. Figueroa soll nun auf die Frage von Maxwells Anwalt, ob er je mit Virginia über „Sex mit dem Prinzen“ gesprochen habe, geantwortet haben: „Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob wir darüber gesprochen haben, aber es ist möglich.“