Prinz Harry und Meghan steuern auf Scheidung zu

Die Autorin des Buchs „The Diary of Princess Pushy’s Sister“, in dem sie ihre Erinnerungen an Herzogin Meghan schildert, ist nicht gut auf diese zu sprechen. Bereits kurz nach dem Interview dementierte sie Herzogin Meghans Aussage, dass diese ihre Halbschwester kaum kenne und fast 20 Jahre lang nicht mehr gesehen hätte. „Wir haben Fotos einer ganzen Lebensspanne, die uns zusammen zeigen“, sagte sie der „Sun“ und präsentierte ein Foto, das sie gemeinsam im Jahr 2008 bei ihrer Abschlussfeier, also vor 13 Jahren zeigt.