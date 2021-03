Konsequente Härte: Keine Maske, kein Job mehr

Einsicht gezeigt

Zeitgleich wurden noch zwei weitere Pädagogen gekündigt, einer aus Wels-Stadt, der andere aus Vöcklabruck. In weiteren drei Fällen, verteilt auf die Bezirke Freistadt, Braunau und Steyr-Stadt, konnte man die Lehrkräfte noch umstimmen - sie tragen nun in der Schule Masken.



Ohne Schutz ordiniert

Auch die Ärztekammer muss sich nach Patientenbeschwerden wieder mit zwei Medizinern herumplagen, die in ihren Ordinationen keinen Mund-Nasen-Schutz tragen sollen. Konkret geht es um je einen Hausarzt im Bezirk Freistadt und im Bezirk Urfahr-Umgebung.Dazu Ärztekammerpräsident Peter Niedermoser zur „Krone“: „Beide Kollegen wurden zu einer schriftlichen Stellungnahme aufgefordert. Jetzt warten wir auf die Antworten.“