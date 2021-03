ÖHB-Frauen feiern 26:20-Arbeitssieg gegen Kosovo

Die zweite Partie dieser Gruppe geht am Sonntag (16.30 Uhr) am gleichen Schauplatz gegen Italien in Szene. Es handelt sich um die erste Phase der WM-Qualifikation, die im November 2020 wegen Corona verschoben worden war. Die Truppe von Trainer Herbert Müller peilt zwei Siege an, die Top Zwei kommen ins Play-off im April. Dort wartet aller Voraussicht nach ein Teilnehmer der vergangenen EM. Die Auslosung dafür erfolgt bereits am Montag.