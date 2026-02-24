Pensionist krachte auf Gegenfahrbahn in Alkolenker

Frontalzusammenstoß

Dabei dürfte der betagte Lenker die Fahrbahnmitte soweit überfahren haben, dass er auf die Gegenfahrbahn geriet und dort frontal in den Pkw eines 52-Jährigen aus Lembach krachte. Der 85-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er vom Roten Kreuz ins Klinikum Rohrbach gebracht werden musste.