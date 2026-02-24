Pensionist krachte auf Gegenfahrbahn in Alkolenker

Ein 85-jähriger Autofahrer aus Niederwaldkirchen war am Montagabend in St. Martin im Mühlkreis plötzlich auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in einen Pkw geprallt. Dessen Lenker – er stammt aus Lembach – saß zu dem Zeitpunkt alkoholisiert am Steuer, ihm wurde der Führerschein abgenommen. Der alte Mann musste verletzt ins Spital transportiert werden.
Der 85-Jährige aus Niederwaldkirchen war am Montag mit seinem Auto gegen 18.30 Uhr vom Güterweg Anzing kommend in Fahrtrichtung B 127 unterwegs. Dort bog er rechts in Richtung Gerling (Gemeinde St. Martin im Mühlkreis) ein.
Frontalzusammenstoß
Dabei dürfte der betagte Lenker die Fahrbahnmitte soweit überfahren haben, dass er auf die Gegenfahrbahn geriet und dort frontal in den Pkw eines 52-Jährigen aus Lembach krachte. Der 85-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er vom Roten Kreuz ins Klinikum Rohrbach gebracht werden musste.
0,86 Promille Alkohol
Der 52-Jährige blieb dagegen unverletzt. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,86 Promille. Dem Mann wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Eine Anzeige folgt.
