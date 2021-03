Zu alt und zu langsam: Italienisches Desaster

Was laut den Daten-Analysten nicht von ungefähr kommt: Demnach fehlt es den Liga-Matches zu oft an Tempo und Intensität, auch sei der Prozentsatz an Fehlpässen zu hoch. Was auch auf die Altersstruktur in der Liga zurückgeführt wird und sich in einer anderen Statistik zeigt: Während in der Serie A in dieser Saison bereits 54 Treffer auf Spieler über 35 Jahren zurückgingen, fallen diese in England (nur drei Tore) oder Deutschland (ein Treffer) kaum noch auf.