Bereits 13 AstraZeneca-Vorfälle in Deutschland

Einschätzung der EMA mit Spannung erwartet

Der Stopp der Impfungen mit AstraZeneca in Deutschland wurde vom für die Impfstoff-Sicherheit zuständigen Paul-Ehrlich-Institut empfohlen. Auch in weiteren Ländern wie Frankreich, Dänemark, Italien und Spanien wurde die Verabreichung vorerst ausgesetzt. Für Donnerstagnachmittag kündigte die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) eine Einschätzung in der Angelegenheit an. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte kurz davor mitgeteilt, dass sie Vertrauen in das Vakzin habe und sich von der Neubewertung durch die EMA eine „sehr deutliche Aussage“ erwarte.