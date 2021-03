ÖVP: Weniger Kriminalität zwischen Enns und Leitha

Im Vergleich zum Vorjahr wurden in den Deliktgruppen „Eigene 4 Wände“ mit einem Minus von 10,5 Prozent, bei „Mord und Vergewaltigung“ (-11 %) und „Diebstähle essenzieller Werte“ (-27,7 Prozent) eine positive Entwicklung bemerkt, nur das Thema Cybercrime bleibt auch künftig ein großes Problem im Spektrum der Ermittler. Ein Plus von 18,4 Prozent bei „Internet- und Bestellkriminalität“ wurde trotz großangelegten Informationskampagnen seitens Polizei und Medienlandschaft verzeichnet. Ebner betont: „Kriminalität wird im realen Raum sehr erfolgreich bekämpft, verlagert sich aber immer mehr in den digitalen Raum. Umso beeindruckender ist es, dass trotzdem die Aufklärungsquote steigt. Immerhin sitzen bei Cyberkriminalität die Täter kaum in Österreich, sondern überall auf der Welt.“