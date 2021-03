Bestleistung! Super-Pöltl biegt auch die Bulls

Bucks schlagen 76ers

Im Spitzenspiel des Tages gewannen die Milwaukee Bucks 109:105 n.V. bei den Philadelphia 76ers. Giannis Antetokounmpo führte das Team aus Wisconsin mit 32 Punkten und 15 Rebounds an. Topscorer bei den 76ers, die derzeit ohne ihren am Knie verletzten Center Joel Embiid auskommen müssen, war Tobias Harris (19). Titelanwärter Brooklyn Nets feierte mit 124:115 bei den Indiana Pacers den sechsten Sieg in Serie und zog in der Tabelle der Eastern Conference mit „Philly“ gleich (je 28:13-Siege). James Harden agierte mit 40 Zählern, 15 Assists und zehn Rebounds einmal mehr überragend. Bei den Pacers schrieb Domantas Sabonis, Sohn der litauischen Basketball-Legende Arvydas Sabonis, ebenfalls dreifach zweistellig an. Er markierte 18 Punkte und je elf Rebounds sowie Assists.