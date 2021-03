Opposition lädt Kurz vor den „Kleinen U-Ausschuss“

SPÖ-Fraktionsführerin Karin Greiner, die ursprünglich einen SPÖ-Ladungsantrag angekündigt hatte, appellierte an die Grünen, mit der Opposition mitzugehen und den Antrag zu unterstützen. „Der Skandal rund um die Hygiene Austria, mit den engen Kontakten direkt ins Büro des Bundeskanzlers, sowie das Versagen des Kanzlers bei der Impfstoffbeschaffung sind Grund genug dafür, dass Kurz in den kleinen Untersuchungsausschuss kommt. Es gibt viele Fragen an ihn und er muss uns Parlamentariern Rede und Antwort stehen.“