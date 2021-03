Ein besonderer Reiseführer

Man muss eine Gegend lieben, um ein Buch darüber zu schreiben. Bernadette Németh hat von klein auf einen besonderen Bezug zum Neusiedler See, weil ihr Vater in einer Ortschaft am südlichen Teil des Sees in Ungarn zur Welt gekommen ist. Sie hat in ihrem Reiseführer „111 Orte rund um den Neusiedler See, die man gesehen haben muss“ Ausflugstipps und Genüsse rund um den See zusammengefasst.