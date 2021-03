TV-Hit „Rosenheim-Cops“: „Ideen liegen auf Straße“

Was ist das Geheimnis dieses Erfolgs? „Der Zuschauer weiß bei uns ganz genau, was er bekommt!“, sagt Produzent Alexander Ollig im „Krone“-Gespräch, „wir liefern beste Unterhaltung mit leichtem Humor ohne Sorgen, ohne Ängste. Wir sind nicht albern oder machen Slapstick. Wir erzählen Alltagsgeschichten auf heitere Art, in denen sich jeder wiederfinden kann: Jeder von uns kann sich darüber amüsieren. Und wir erzählen auch keine Action, die der Zuschauer aus US-Kinofilmen zehnmal besser kennt. Dadurch sind wir authentisch und verlässlich.“