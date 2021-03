An einem Tag so viele Fälle wie in drei Monaten

In Indien sind in den vergangenen drei Monaten insgesamt weniger Corona-Fälle registriert worden, als in den letzten 24 Stunden. Wie am Mittwoch das Gesundheitsministerium des Landes mitteilte, sind 29.000 neue Covid- Infektionen zu verzeichnen und 188 Todesfälle. Der bisherige Höchstwert der Neuinfizierten wurde im Sommer mit knapp 100.000 an einem Tag erreicht.