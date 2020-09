90.000 Corona-Positive in 24 Stunden in Indien!

Neuer Rekord auch in Frankreich

Besonders besorgniserregend ist die Pandemie-Situation derzeit auch in Frankreich. Dort wurden in den vergangenen 24 Stunden 8550 Neuinfektionen festgestellt. Am Samstag war mit 8975 Neuansteckungen ein neuer Tagesrekord erreicht worden. Auf dem französischen Festland breite sich das Virus weiter exponentiell aus, hieß es am Samstagabend von den Behörden. Die Zunahme der positiven Tests könne nicht allein mit der Ausweitung der Tests erklärt werden.