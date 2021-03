Heimische Start-ups überzeugen im Silicon Valley

Pandemie war Digitalisierungs-Turbo

„Covid hat auf jeden Fall die Digitalisierung gepusht“, bestätigte auch Oliver Huebler, der US-Chef von Meisterlabs, einem österreichisch-deutschen Start-up, das neben Wien und München auch in Seattle stationiert ist. Unternehmen die den Wechsel zur Cloud in ein bis zwei Jahren angestrebt hatten, hätten das nun möglicherweise vorgezogen, so Huebler. Mit der Software von Meisterlabs können Unternehmen die Aufgaben der unterschiedlichen Teams virtuell im Blick behalten. „Das ist ein bisschen wie Post-its an den Wänden“, erklärte Hübler. „Wir machen das gleiche, nur digital“.