Aprilwetter mitten im März: Besserung ab Samstag

„Es ist noch weiter Spätwinter als Frühfrühling zu erwarten in den kommenden Tagen“, prognostizierte Wetterexperte Konstantin Brandes von Ubimet am Dienstag im Gespräch mit der „Krone“ - am Mittwoch erwartet uns in Wien und Umgebung die festgefahrene Wetterlage mit nasskalt-feuchter Luft.