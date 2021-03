Alma Zadic verurteilt „Angriffe“ auf die Justiz

„Jeder der glaubt, ich werde leise treten, hat sich getäuscht“, stellte Alma Zadic bei ihrer Rückkehr klar. Ihr Mann sei in Karenz und kümmere sich um den im Jänner geborenen Sohn, sie wieder zurück im Amt der Justizministerin und „voller Elan und Tatendrang“. Jetzt gebe es viele Sachen, die man auf den Weg bringen wolle. „Es wird uns nie langweilig in der Justiz“, sagte Zadic. Ganz oben auf der Liste steht die Umsetzung der unabhängigen Weisungsspitze der Staatsanwaltschaft, auf die sich die türkis-grüne Koalition Ende Februar geeinigt hat. In den nächsten Tage solle dazu eine Arbeitsgruppe im Justizministerium eingesetzt werden, kündigte Zadic an.