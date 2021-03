Handy von Oberstaatsanwaltschef sichergestellt

Opposition fordert Suspendierung

Die NEOS interpretieren die Aussage anders, zumal der OStA-Leiter eindeutig über „geplante Maßnahmen“ befragt wurde. „Fuchs wollte einen modus operandi nicht abstreiten, der mehrfach inakzeptabel ist“, so Fraktionsführerin Krisper am Montag in einer Aussendung. Aus diesem Grund fordern die NEOS nun auch die Suspendierung von Fuchs, denn „dieses Handeln birgt das immanente Risiko in sich, dass Zwangsmaßnahmen, wie eben etwa Hausdurchsuchungen, im politischen Umfeld vorab verraten werden“. Konkret geht es der Oppositionspartei auch um mögliche Absprachen mit Sektionschef Christian Pilnacek, etwa in der Causa von ÖBAG-Chef Thomas Schmid.