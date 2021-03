„Doc Brown“ Christopher Lloyd gibt Serien-Comeback

In „Expedition: Back to the Future“ reist der Schauspieler mit dem Abenteurer Josh Gates durch ganz Amerika, berichtet „Enterpress News“. Das Ziel: Einen der DeLoreans zu finden, der damals am Set als Zeitmaschine benutzt wurde. Das Ganze dient einen guten Zweck. Der Edelstahl-Sportwagen soll an die Michael J. Fox Foundation gespendet werden. Er mache das „für Michael“ sagt Lloyd auch im Trailer.