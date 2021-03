Friesach trifft St. Urban bei „Bares für Rares“

Kuriositäten, Liebhaberstücke oder Raritäten vom Dachboden: Willi Gabalier präsentiert am Sonntag ab 20.15 Uhr in ServusTV die rot-weiß-rote Variante der bekanntesten Antiquitätensendung im deutschsprachigen Fernsehen. Dabei vermittelt er zwischen Händlern und Anbietern. In dieser Sendung hat der Friesacher auch einen Landsmann zu Gast.