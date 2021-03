Miron Muslic bleibt Ried-Coach - zumindest vorerst

Unter Muslic holten die Rieder in neun Liga-Spielen erst drei Punkte (in Hartberg, gegen St. Pölten und Admira) und erzielten auch nur drei Tore. Am Sonntag gibt es die letzte Chance, im Grunddurchgang Zählbares zu holen - in einem für den Klassenerhalt wichtigen Duell beim Zehnten SCR Altach, der zwei Zähler mehr auf dem Konto hat. Bei einer neuerlichen Niederlage könnten die Tage des Nachfolgers von Gerald Baumgartner trotz des aktuell ausgesprochenen Vertrauens gezählt sein. Der Polster auf Schlusslicht Admira beträgt nur drei Punkte.