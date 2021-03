Wiesberger pfeift auf Olympia-Antreten in Tokio

US-Triple mit Showdown beim Masters

Nach seinen jüngsten drei Turnierwochen in den USA mit den Plätzen 59, 31 und 72 zog der 35-Jährige ein Resümee mit gemischten Gefühlen. Die gewünschten Ergebnisse seien ausgeblieben, es gebe aber vor den kommenden Turnieren positive Entwicklungen. Nach einer einwöchigen Turnierpause in der Heimat geht es für Wiesberger mit dem WGC-Turnier in Austin, der Texas Open in San Antonio und dem Masters in Augusta auf amerikanischem Boden weiter.