F1-Überraschungsmann: „Ein großartiges Gefühl!“

Verstappen: „Dann werden wir sehen, wo wir stehen“

Red Bull scheint für den WM-Titelkampf in der Formel 1 bestens gerüstet zu sein. Verstappen glänzte am Wochenende mit der Bestzeit bei den Testfahrten in Bahrain, wo am 28. März auch der erste von 23 Saisonläufen stattfindet.