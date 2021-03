Apple verweist auf seinen App Store als Job-Motor

Der IT-Gigant Apple verweist inmitten des verschärften Augenmerks von Regulierern auf seinen App Store auf eine wachsende Bedeutung der Plattform für Jobs in Deutschland und Europa. So unterstütze der App Store in Deutschland aktuell 250.000 Arbeitsplätze - acht Prozent mehr als im Vorjahr, teilte der iPhone-Konzern mit. In Europa seien es 1,7 Millionen.