Favoritensiege für Gmunden und Kapfenberg

In Abwesenheit von Murati führte Toni Blazan (24 Punkte, 7 Rebounds) die Swans in einer knappen Partie zum Sieg. Auch in Wels war wie so oft gegen Kapfenberg in dieser Saison Spannung garantiert. Die Obersteirer gewannen aufgrund einer ausgeglichenen Mannschaftsleistung dieses Mal dank sieben Punkten in der Schlussminute der regulären Spielzeit, nachdem sie zuvor in drei Aufeinandertreffen zweimal in die Verlängerung mussten.