Blick in die Töpfe der Köche

Aufs Schnitzerl beim Lieblingswirt wird man noch ein bissl warten müssen. Aber Baden lädt schon zu „Besuchen“ in die Lokale der Kurstadt – und zwar mittels Kamera. In einer Kurzfilmreihe lassen Köche der Kurstadt das Publikum in ihre Töpfe schauen und garnieren diese Einblicke mit Gschichtln aus dem Gastronomenleben.