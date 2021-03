Nachbar wollte Frau aus den Flammen retten

In ihrer Wohnung in Hörbranz wollte am Freitagnachmittag die 66-Jährige ein Feuer in ihrem Schwedenofen entzünden. Wie die Brandermittler später herausfanden, muss die Frau dafür Brandbeschleuniger verwendet haben. Neben dem Ofen stand ein Sofa, das aus bislang ungeklärter Ursache bei dem Heizversuch plötzlich Feuer fing. Der ursprünglich nur oberflächliche Brand breitete sich in Windeseile im ganzen Wohnzimmer der Frau aus, aus der Wohnung quoll schon der Rauch.