Skulpturen attackiert: Es drohen zwei Jahre Haft

Doch was war genau passiert? Am Abend des 23. Oktobers 2020 kletterte der angeheiterte und frustrierte Linzer hinter eine Absperrung an der Donaulände und warf zwei der Skulpturen einfach ins Wasser. Polizisten konnten ihn auf der Baustelle der Eisenbahnbrücke fassen. Er gab sofort alles zu.