KAC und Caps mit Auftaktsiegen! Salzburg verliert

Der KAC und die Vienna Capitals sind am Freitag mit klaren Heimsiegen in das Viertelfinale der ICE Hockey League gestartet. Salzburg unterlag hingegen überraschend Dornbirn. Titelverteidiger KAC behielt im ersten Play-off-Duell gegen seinen Erzrivalen VSV seit zehn Jahren mit 5:1 die Oberhand (das 1:0 sehen Sie im Video unten). Die Capitals besiegten Fehervar 6:1. Salzburg zog indes daheim mit 0:2 den Kürzeren. Die zweiten Spiele der „Best of seven“-Serien gehen am Sonntag mit geändertem Heimrecht ins Szene.