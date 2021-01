Himalaya: Erneut Gewalt zwischen Indien und China

Es handelte sich nach indischen Angaben um eine „kleine Auseinandersetzung“, so die Armee. Diese sei von den örtlichen Kommandanten gemäß vorgegebener Verfahren gelöst worden. Im vergangenen Jahr waren in dem Konflikt zwischen den beiden Atommächten erstmals seit vier Jahrzehnten Menschen getötet worden. Im Juni starben bei Auseinandersetzungen (siehe Video oben) in der Region Ladakh 20 indische Soldaten. Auch auf chinesischer Seite gab es Tote.