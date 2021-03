Zwettl: Ministerium verspricht volle Aufklärung

Noch ist nicht klar, ob es einen kausalen Zusammenhang zwischen einer Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff und einem tragischen Todes- sowie einem schweren Erkrankungsfall in Niederösterreich gibt - die Abklärung läuft weiter auf Hochtouren. Anfang kommender Woche soll das Obduktionsergebnis vorliegen. Es werde „alles unternommen, um diese Fälle aufzuklären und die Sicherheit für die Österreicher zu garantieren“, erklärte die Geschäftsfeldleiterin der AGES-Medizinmarktaufsicht, Christa Wirthumer-Hoche, am Dienstag in einer Pressekonferenz.