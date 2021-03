Deutscher Spanner bekommt 10 Jahre Mallorca-Verbot

Hartes Vorgehen gegen „Upskirting“ in Spanien

Die spanische Polizei geht hart gegen sogenannte Upskirting-Vorfälle vor. Im Sommer 2019 wurde ein 53-Jähriger in Madrid verhaftet, der mehr als 500 Frauen unter den Rock gefilmt haben soll. In Deutschland ist das ungewollte Fotografieren von Intimzonen und auch Unfallschauplätzen erst vergangenes Jahr unter Strafe gestellt worden. Diese Tat wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren geahndet.