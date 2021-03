Essen weitergedacht: Slow Food Kärnten Guide 2021

Beste Qualität garantiert

Tourismus und Landwirtschaft arbeiten Hand in Hand, um beste Qualität zu garantieren, regionale Wirtschaftskreisläufe zu fördern und die Vielfalt an Lebensmitteln für die Zukunft zu bewahren. Denn rund 100 Betriebe im Slow Food Guide sind Genussland Kärnten Partner und zugleich auch durch das AMA-Genussregion-Siegel zertifiziert. „Dadurch bringen wir nicht nur mehr österreichische Lebensmittel auf die Speisekarten, sondern insbesondere auch mehr Kärntner Produkte. Das bedeutet einen Mehrwert für alle Beteiligten“, so Gruber.