Brundle: Hamilton mit Vertrag „nicht glücklich“

„Ich finde so einen Einjahresvertrag für diese Kombination von Rennstall und Fahrer schon ungewöhnlich“, sagte der 61-jährige Experte gegenüber dem Fachportal „speedweek.com“: „Es kommt einem fast ein wenig vor, als seien sich die Parteien bewusst geworden - oh, die Saison naht, wir sind in einem Monat schon am Testen, wir müssen uns nun sputen. Also wurde in aller Eile ein Einjahres-Abkommen entworfen.“