Verkehrsunfall in Feldkirchen: zwei Verletzte

Als der Lkw-Lenker aus Feldkirchen auf der Gemeindestraße in Feldkirchen Richtung Niederdorf auf die Turracherstraße abbiegen wollte, kam ihm die 17-jährige Lenkerin des Pkw und ihre Beifahrerin entgegen und sie krachten frontal zusammen. Dabei erlitten die zwei Frauen Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden von der Rettung ins Klinkum Klagenfurt gebracht. Sowohl am Pkw, als auch am Lkw entstand schwerer Sachschaden.