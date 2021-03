Österreich wird zum Ampel-Fleckerlteppich

Immer mehr Bezirke mit Ausreise-Testpflicht

In der Steiermark wird am Donnerstag über den Bezirk Weiz mit einer Inzidenz von 341 entschieden. Im Burgenland wurde der Grenzwert im Bezirk Jennersdorf überschritten, dort bereitet man sich auf eine etwaige Ausreise-Testpflicht vor. In Oberösterreich will man „vorbeugen statt sperren“, ab einem Wert von 300 greifen Maßnahmen, die eine Testpflicht verhindern sollen.