Wr. Neustadt: Was gilt und was (noch) nicht

Was gilt bereits und was noch nicht? Wann brauche ich einen Test und wann nicht? Nicht nur viele Infektionen, sondern auch die vielen verschiedenen Ankündigungen sorgten zuletzt für Verunsicherung in Wiener Neustadt. Die Corona-bedingt erlassene Hochinzidenzgebiets-Verordnung ist mit heute, Mittwoch, in Kraft. Das gilt es zu beachten: