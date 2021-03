Drogen tonnenweise geliefert: 55 Festnahmen

Und dabei waren die vom Netzwerk engagierten Drogenkuriere durchaus kreativ: So flog im Zuge der bereits seit 2018 laufenden Polizei-Operation Tibus (benannt nach dem Busbahnhof in Rom, von wo aus die Schmuggler Richtung Österreich aufbrachen) eine Deutsche mit elf Kilogramm Marihuana im Gepäck auf. Das „Gras“ hatte die zweifache Mutter in den Windeln ihrer Kinder versteckt.