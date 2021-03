Glückwünsche an Polster: Herzog sorgt für Lacher

Polster war als Spieler einer der besten österreichischen Stürmer der Geschichte. Fürs Nationalteam gelangen ihm 44 Tore in 95 Spielen, auf Vereinsebene erzielte er 382 Treffer in 653 Spielen. Polster feierte zahlreiche Erfolge in seiner illustren Karriere. Er wurde dreimal österreichischer Meister mit der Austria, nahm an den WM-Endrunden 1990 und 1998 teil, spielte in Italien, Spanien und Deutschland, war 1987 Preisträger des „Goldenen Schuhs“ für den besten Torschützen Europas, wurde Österreichs Sportler des Jahres 1997 und ist Teil der österreichischen Nationalelf des 20. Jahrhunderts.