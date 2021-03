Mehr als 80 Tote nach Brand in Flüchtlingslager

Bei dem Brand in einem Flüchtlingscamp in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa am Sonntag sind medizinischen Kreisen zufolge mehr als 80 Menschen ums Leben gekommen. 150 Menschen wurden zudem verletzt, die meisten von ihnen schweben in Lebensgefahr. Huthi-Rebellen sollen das Feuer gelegt haben. Die meisten Opfer sind Migranten aus Äthiopien.