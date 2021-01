Die UNO warnt vor einer Hungersnot im Jemen

In der Hauptstadt Sanaa zeigt sich das Leid in erschreckendem Ausmaß. Dutzende Kinder mit völlig abgemagerten Körpern werden etwa im Sabin-Krankenhaus versorgt. Familien aus anderen von den Huthis beherrschten Provinzen können sich behandeln lassen. Die Abteilung für Unterernährung wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und dem UNO-Kinderhilfswerk Unicef unterstützt. „Unsere Kinder blicken jeden Tag dem Tod ins Auge. Sie bekommen kein Essen, keine Gesundheitsversorgung und keines ihrer Rechte“, sagte Fatma Ahmad der Deutschen Presse-Agentur. „Der Krieg hat uns alles geraubt“, sagt Ahmad, Mutter eines stark unterernährten Mädchens. Es gebe „keine Gehälter oder Medizin“ und auch kein „Essen, um den Magen zu füllen“.