„Sport-Scheck“: Staat zahlt Klub-Mitgliedsbeiträge

Auch Altach ohne Fans

An den erlaubten Zuschauerzahlen ändert sich laut Kogler vorerst nichts. Die Vorarlberger Clubs SCR Altach in der Fußball-Bundesliga oder Dornbirn Bulldogs in der ICE Hockey League dürfen sich in naher Zukunft also nicht auf Spiele vor Publikum einstellen. „Die Zuschauerzahlen sind soweit Vorarlberg das Konzept selber vorgelegt hat und Einigung mit dem Gesundheitsministerium besteht, bei 100 limitiert“, sagte der Vizekanzler. „Das gilt ja dann wohl für alle Veranstaltungen.“