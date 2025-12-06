17.020 Euro: Donauinselfest spendete an Krebshilfe

Das Donauinselfest unterstützte dieses Jahr die Krebshilfe. Gemeinsam mit Besuchern kam eine beachtliche Summe zusammen, die krebskranken Menschen und ihren Familien zugutekommt.
Am Freitagnachmittag übergaben die Veranstalter des Donauinselfestes 2025 einen Scheck in Höhe von 17.020 Euro an die Österreichische Krebshilfe Wien.
Die Festival-Besucher trugen mit Becherpfand-Spenden ihren Teil dazu bei. Den Rest spielte der Verkaufsstand „Mozart & Meisl“ ein. Das Geld kommt damit direkt Krebspatienten und ihren Familien zugute.
Über die Summe freute sich Martin Bohonnek, Geschäftsführer der Krebshilfe Wien, besonders: „Das Donauinselfest hat uns ermöglicht, Aufmerksamkeit und Bewusststein für ein Thema zu schaffen, das uns alle treffen kann, und Menschen zu erreichen, die wir sonst nicht ansprechen können“.
Auch künftig wollen sich die Organisatoren des Donauinselfestes weiter im Gesundheitsbereich engagieren.
