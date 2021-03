ORF-Chef Alexander Wrabetz vor nächster Kandidatur

Das Corona-Jahr ging auch nicht spurlos am öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorbei. Gesetzliche Novellierungen blieben pandemiebedingt auf der Strecke. Geht es nach ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz, so sollen diesbezüglich einige heiße Eisen heuer angegriffen werden. Ebenso, was den 60-jährigen Top-Manager persönlich betrifft, könnte es durchaus spannend werden, wobei er sich bei einem Pressetermin am Dienstagabend in Wien bereits tief in die Karten blicken ließ.