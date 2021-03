Parteikollege von Suu Kyi in Haft gestorben

In Myanmar ist ein Abgeordneter der Nationalen Liga für Demokratie (NLD) der abgesetzten Regierungschefin Aung San Suu Kyi nach seiner Festnahme gestorben. Zaw Myat Linn sei in den frühen Morgenstunden in Gewahrsam genommen worden, sagte ein Abgeordneter des vom Militär nach dem Putsch aufgelösten Oberhauses am Dienstag. Die Angehörigen versuchten nun, seinen Leichnam vom Militärkrankenhaus zu erhalten.