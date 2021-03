„Kopf brummt!“ WAC-Keeper erlitt Nasenbeinbruch

Eine Operation ist nicht nötig. Kofler will bereits am Mittwoch wieder ins Training einsteigen und am Wochenende in der Liga gegen WSG Tirol spielen. „Die Nase ins gebrochen, aber es ist nicht so schlimm. Ich kann ganz normal Mittwoch zum Trainingsauftakt einsteigen und werde auch am Wochenende wieder zur Verfügung stehen“, so der WAC-Keeper. „Der Kopf brummt zwar noch a bisserl, aber das gehört dazu.“