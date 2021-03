Schon mehr als 100.000 Coronavirus-Tote in Italien

In Italien ist am Montag die Schwelle von 100.000 Menschen überschritten worden, die mit oder am Coronavirus SARS-CoV-2 verstorben sind. Seit Beginn der Epidemie am 20. Februar 2020 kamen in unserem Nachbarland insgesamt 100.103 Menschen infolge einer Infektion mit Covid-19 ums Leben. Rund drei Millionen Menschen infizierten sich mit dem Virus.