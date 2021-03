Die WM in Oberstdorf endete mit einer echten Farce

Die Nordische WM in Oberstdorf war denkwürdig. Das lag an Corona, den grandiosen Leistungen der Österreicher, aber auch am allerletzten Bewerb! 70 Minuten dauerte es, ehe der Langlaufsieger über 50 km klassisch feststand. Alexander Bolschunow ging als Erster auf die Zielgerade und wählte die Außenbahn, um Johannes Kläbo das Überholen schwerzumachen. Beide berührten sich, der Stock des Russen brach. Kläbo verließ indes mit einem Ski kurzzeitig die Strecke, kam dann aber als Erster ins Ziel - vor Emil Iversen, der das Missgeschick Bolschunows zu nutzen wusste.