Stöger: „In die Top sechs zu kommen, wird schwer“

Peter Stöger (Austria-Trainer): „Wir hatten eine offensive Ausrichtung, weil wir ein Zeichen setzen wollten, dass wir alles unternehmen, das Spiel zu gewinnen. Die erste Hälfte war okay, in der zweiten Hälfte habe ich schon zu Beginn gemerkt, dass Rapid das Tempo verschärft, deshalb haben wir versucht, das Zentrum zu stabilisieren. Am Ende können wir mit dem Punkt zufrieden sein, Rapid hätte vielleicht den Sieg eher verdient, weil wir zu wenig Gefahr ausgestrahlt haben. Der Unterschied von der Qualität her war nicht so groß wie die Tabellensituation zeigt, doch Rapid war dominanter und gefährlicher. In die Top sechs zu kommen, wird schwer, vielleicht geht es sich mit zwei Siegen noch aus. Möglicherweise geht es sich nicht aus, dann waren nach 22 Runden die Leistungen und Ergebnisse zu wenig. Aber wir werden alles reinhauen.“